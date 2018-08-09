Депутат и кандидат в гордуму Якутска ни копейки не заработал за год

Якутск, , 07:27 — REGNUM Выдвигающийся от «Единой России» в новый созыв гордумы Якутска депутат и предприниматель Руслан Михайлов указал в своей декларации за 2017 год 0 рублей доходов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта представительного органа столицы республики.

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Руслан Михайлов является генеральным директором рекламно-дисконтной компании ООО «Саха-Кард», однако, как следует из опубликованных на сайте гордумы сведений, деньги в прошлом году зарабатывала только его жена, и то немного — 232,9 тыс. рублей. Владеют супруги жилым домом площадью 84,2 квадратных метра, жене Руслана Михайлова помимо него принадлежит квартира в 71 квадрат. Транспортного средства в семье нет.

https://www.instagram.com/p/BQ5othBga4U/

При этом в своём Instagram Руслан Михайлов публикует фото с пачками денег и подписью к нему «Жить, чтобы жить, а не жить, чтобы выжить. Занимайтесь бизнесом» и фото еды из дорогих ресторанов с пояснением «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает». Кроме того, в 2017 году депутат побывал в Кишинёве и в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сейчас идёт четыре масштабных избирательных кампании — по выборам в главы Якутии и её столицы, а также в депутаты Госсобрания республики и гордумы Якутска.