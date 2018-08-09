Оджалан: Мир с Анкарой невозможен

Анкара, , 07:20 — REGNUM Брат лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана Осман Оджалан заявил о невозможности мирных переговоров с правительством Турции, сообщает 9 августа Kurdistan.ru.

«После недавно прошедших выборов в Турции власти страны не подали никакого сигнала относительно желания решить курдский вопрос, они все делают наоборот», — подчеркнул Оджалан.

Напомним, Рабочая партия Курдистана сражается с правительством Турции на протяжении долгих десятилетий. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства, на что Анкара не дает своего согласия.

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