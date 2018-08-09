США намерены разместить элементы ПРО в космосе

Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки намерены добиться развертывания сенсоров и других элементов противоракетной обороны (ПРО) в космосе, сообщает Defense News со ссылкой на главу Агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

По его словам, Вашингтону предстоит согласовать немало требований по процедуре поставок и развитию космических технологий, однако американские власти серьезно поддерживают данную идею.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны незамедлительно начать процесс, необходимый для формирования космических войск как новой ветви вооружённых сил.

В свою очередь, американское оборонное ведомство намерено начать процесс создания военно-космических сил, не дожидаясь одобрения Конгресса.

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