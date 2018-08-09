Впервые за десятилетия: одобрены три вопроса для пенсионного референдума

Москва, , 07:03 — REGNUM ЦИК РФ признала соответствующими закону формулировки сразу трёх вопросов, предложенных для референдума по внесению изменений в пенсионное законодательство. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, их предложили инициативные группы из Москвы («Справедливая Россия»), Московской области (общественники) и Алтайского края (КПРФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, для проведения всероссийского референдума, согласно действующему законодательству, нужно зарегистрировать 43 инициативные группы (представляющие более половины субъектов РФ) и провести собрание их уполномоченных. Далее в ЦИК направляется ходатайство о регистрации такой инициативной группы. Первая попытка, предпринятая коммунистами в июле 2018 года, оказалась неуспешной. Избирком счёл не соответствующей формулировку вопроса:

«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

После консультаций представителей их инициативной группы в Центризбиркоме был сформулирован новый вопрос:

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

И коммунисты вновь подали заявку, но уже в Алтайском крае.

В ходе заседания комиссии, где засматривались эти вопросы, председатель Элла Памфилова подчеркнула, что ЦИК России впервые за почти 25 лет одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум потому, что «граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране».

Теперь дело за сбором документов инициативными группами.

Напомним, в течение 45 дней с момента регистрации каждая группа должна собрать как минимум 2 млн подписей в поддержку своей инициативы. При этом на один субъект должно приходиться не более 50 тыс. подписей. Референдум назначается президентом России после их проверки.

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