Четверг, 9 Августа 2018 года
07:54:29 МСК

На Урале нашли памятник Сталину: кому понадобился скандал?

Политика

Жителей Южного Урала волнует вопрос, как сохранить историческое наследие?

На Урале нашли памятник Сталину: кому понадобился скандал?
Станислав Стафеев © ИА Красная Весна
Верхняя часть памятника

Челябинск, 9 августа 2018, 06:25 — REGNUM  Разобраться в ситуации, сложившейся вокруг найденного в городе Кусе (Челябинская область) памятника Сталину, планируют представители регионального отделения движения «Суть времени», 9 августа передает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос будет обсуждаться на пресс-конференции, которая состоится 10 августа в 11:00 по адресу Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, оф. 814. Тема мероприятия: «В Кусе нашли памятник Сталину: кому понадобился скандал?».

Представители местного отделения движения заявили, что в СМИ после того, как один из активистов достал памятник со дна водохранилища и объявил, что будет восстанавливать разрушенный монумент, разгорелась жаркая дискуссия.

«При этом некоторые утверждения не соответствовали действительности, а в отдельных случаях звучала откровенная ложь. В связи с этим считаем необходимым разъяснить нашу позицию в вопросе с памятником Сталину в Кусе», — отметили общественники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрушенный памятник Сталину был обнаружен в Кусе и извлечен из опустевшего водохранилища 4 августа членом движения «Суть времени» Станиславом Стафеевым. После того как общественник объявил, что будет восстанавливать памятник, в СМИ началось бурное обсуждение. Позже активист заявил, что на него началось давление со стороны местных властей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале общественник заявляет о давлении мэрии из-за памятника Сталину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба советских памятников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить