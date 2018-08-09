На Урале нашли памятник Сталину: кому понадобился скандал?

Челябинск, , 06:25 — REGNUM Разобраться в ситуации, сложившейся вокруг найденного в городе Кусе (Челябинская область) памятника Сталину, планируют представители регионального отделения движения «Суть времени», 9 августа передает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос будет обсуждаться на пресс-конференции, которая состоится 10 августа в 11:00 по адресу Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, оф. 814. Тема мероприятия: «В Кусе нашли памятник Сталину: кому понадобился скандал?».

Представители местного отделения движения заявили, что в СМИ после того, как один из активистов достал памятник со дна водохранилища и объявил, что будет восстанавливать разрушенный монумент, разгорелась жаркая дискуссия.

«При этом некоторые утверждения не соответствовали действительности, а в отдельных случаях звучала откровенная ложь. В связи с этим считаем необходимым разъяснить нашу позицию в вопросе с памятником Сталину в Кусе», — отметили общественники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрушенный памятник Сталину был обнаружен в Кусе и извлечен из опустевшего водохранилища 4 августа членом движения «Суть времени» Станиславом Стафеевым. После того как общественник объявил, что будет восстанавливать памятник, в СМИ началось бурное обсуждение. Позже активист заявил, что на него началось давление со стороны местных властей.

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