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Греческие СМИ подозревают Россию в планах сорвать ярмарку в Салониках

Политика

«В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды»

Москва, 9 августа 2018, 05:48 — REGNUM  Греческая газета Kontra News в своей статье обвинила Россию в организации планов по срыву выставки-ярмарки в Салониках, сообщает пресс-служба Генконсультсва России.

«Ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, «финансируемые из черных касс Путина» (!!!), ведут подготовку к протестным акциям в Салониках во время открытия там в сентябре с.г. ежегодной Международной межотраслевой выставки-ярмарки. Видно, что с фантазией у автора этого материала явно всё хорошо», — отмечают дипломаты.

Газета отмечает, что в подготовке срыва ярмарки также участвуют некие «российские агенты влияния» в Греции и служители Элладской православной церкви, которые, по мнению издания, стали агентами влияния Москвы.

Сотрудники генконсульства отмечают, что в этом году исполняется 25 лет подписанию Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грецией, о чем греческие журналисты поспешили позабыть. При этом, отмечают дипломаты, Россию с Грецией связывает более сотни лет сотрудничества в разных сферах, и Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции, не покушалась на ее суверенитет.

«Такие недружественные и, откровенно говоря, глупые выпады в адрес России позорят греческую журналистику. Домыслы Kontra News звучат абсурдно на фоне нашего теплого и уважительного отношения к Афинам как к равноправному партнеру. Записываем эту статью в нашу коллекцию «бульварных фальшивок» о России», — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля греческие власти приняли решение о высылке двух российских дипломатов, а еще двум — запретили въезд в страну. В свою очередь МИД России 6 августа вручил греческому послу в Москве ноту об ответных мерах в адрес Афин.

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