Сенатор штата Флорида обвинил Россию во взломе избирательной системы

Тампа, США, , 05:27 — REGNUM Американский сенатор от штата Флорида Билл Нельсон обвинил российские спецслужбы во взломе системы регистрации избирателей штата, сообщает издание Tampa Bay Times.

«Они уже взломали избирательные системы нескольких графств в штате и теперь могут делать все что хотят», — заявил Нельсон изданию.

При этом администрация штата не располагает никакой собственной информацией насчет «иностранного вмешательства», также в администрации не получали никаких предупреждений от американских спецслужб.

«Если сенатор Нельсон имеет информацию насчет вмешательства в выборы, он должен ее передать ответственным за выборы во Флориде», — сообщили представители администрации штата.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты президента США Дональда Трампа могут согласиться на участие американского лидера в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мюллеру могут разрешить задать вопросы Трампу по «российскому делу»