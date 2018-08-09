Открылся официальный сайт Саммита сотрудничества Китай – Африка в Пекине

Пекин, , 05:25 — REGNUM Открылся официальный вебсайт форума сотрудничества Китай — Африка в Пекине, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Официальный сайт пекинского форума Саммита сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который пройдет в столице Китая в 2018 году (focacsummit.mfa.gov.cn) был официально зарегистрирован и открыт, в честь чего в Пекине прошла специальная церемония запуска ресурса с участием представителей Китая и Африки.

Отметим, что FOCAC является одной из ключевых площадок выстраивания сотрудничества между Китаем и странами Африки в рамках инициативы «Нового шелкового пути» и прочих стратегических и инфраструктурных проектов.

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