Белый дом планирует расширить полномочия президента — WP

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM В Белом доме США готовится указ, наделяющий президента США полномочиями вводить санкции в отношении граждан других государств за вмешательство в американские выборы, сообщает The Washington Post.

«В указе говорится, что президент сможет вводить санкции против «10 из 30 крупнейших компаний» в странах, чье правительство вмешивалось в выборы», — отмечает издание.

Эксперты издания отмечают, что указ может быть мощным инструментом, однако из-за недостатка точных данных о иностранном вмешательстве может быть использован и во вред.

«Указ выглядит так, будто он должен показать активные действия администрации, которая по факту ничего не делает. Санкции против иностранцев за вмешательство в выборы не убедят никого», — заявил Майкл Карпентер, бывший работник администрации экс-президента США Барака Обамы.

В целом издание приходит к выводу, что подобный указ не сможет существенно повлиять на действия России.

Как сообщало ИА REGNUM, госдеп США допустил исключения в новом пакете антироссийских санкций. По словам представителя ведомства, санкции не будут распространяться на сотрудничество в космической сфере и сфере обеспечения безопасности пассажирских авиаперевозок. Также под санкции не подпадет «помощь России и российскому народу».

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