Четверг, 9 Августа 2018 года
04:44:39 МСК

Трюдо: Мы не прекращаем диалог с Саудовской Аравией

Политика

Но извинений не будет

Монреаль, Канада, 9 августа 2018, 04:36 — REGNUM  Канадское правительство продолжит вести дипломатический и политический диалог с Саудовской Аравией, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с журналистами в Монреале, сообщает CBC News.

«Канадцы ожидают, что правительство будет выступать с позиции силы, говорить твердо и вежливо о необходимости уважать права человека по всему миру. Мы продолжим отстаивать канадские ценности и права человека. Это то, что я планирую отстаивать», — заявил Трюдо.

Он также подчеркнул, что Канада не собирается извиняться перед Эр-Риядом за отстаивание прав человека, даже под угрозой ухудшения отношений с Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседники Financial Times заявили о намерениях Саудовской Аравии избавиться от всех канадских активов, которые находятся в распоряжении государственных учреждений в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Саудовская Аравия избавляется от канадских активов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Саудовской Аравии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить