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В Дамаск и Пальмиру! Сирия делает ставку на религиозный туризм

Политика

«Полным ходом идет реконструкция Пальмиры»

В Дамаск и Пальмиру! Сирия делает ставку на религиозный туризм
Bernard Gagnon
Пальмира. 2010

Москва, 9 августа 2018, 04:45 — REGNUM  Развитием религиозного туризма планируют привлечь российских граждан сирийские власти, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад, 9 августа пишет газета «Известия».

По словам сирийского посла, Дамаск хочет создать для дальнейшего сотрудничества с Москвой «надежный фон».

«Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам», — сказал Хаддад.

По словам Хаддада, в Сирии туристы смогут увидеть достопримечательности Дамаска и Пальмиры. И не только мусульмане.

«У нас есть христианский монастырь в городе Маалюле, исторические мечети в Дамаске, — пояснил Хаддада. — Помимо этого, полным ходом идет реконструкция Пальмиры».

Напомним, Пальмира, один из городов поздней античности, в ходе войны в Сирии был захвачен боевиками группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мае 2015 года. Город сильно пострадал от снарядов и разграбления. Пальмира возвращена под контроль Дамаска 2 марта 2017 года.

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