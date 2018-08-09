Си Цзиньпин одобрил кандидатуры трех новых послов в африканские страны

Пекин, , 03:35 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назначил трех новых послов, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Согласно решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), одобренному главой Поднебесной, Чжуо Жуйшэн был назначен послом Китая в Джибути, сменив на посту Фу Хуацяна. Ли Цзиньпин стал послом в Чаде вместо У Цзе, а Лю Хунъян получил должность посла Китая в Малави вместо Вана Шитина.

Напомним, в прошлый раз назначения на высшие должности в диппредставительствах Китая в африканских странах прошли в первой декаде июля 2018 года, когда сменились посты в Гане и Камеруне.

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