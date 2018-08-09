США допускают исключения в новом пакете антироссийских санкций

Вашингтон, , 03:16 — REGNUM США допускают ряд исключений в рамках нового пакета антироссийских санкций, принятого 8 августа, заявил представитель госдепа США на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что эти исключения будут касаться в первую очередь «помощи России и российскому народу», а также сотрудничества США и России в космосе и сфере обеспечения безопасности пассажирских авиаперевозок.

Также представитель госдепа добавил, что Соединенные Штаты занимают жесткую позицию, но готовы сотрудничать по тем направлениям, в которых это возможно.

Ранее 8 августа Вашингтон ввел новый пакет санкции против России, которые вступят в силу, предположительно, 22 августа. Решение о введении санкций аргументируется якобы участием России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания поприветствовала решение Вашингтона ввести новые санкции против России. В канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй заявили, что Москве был послан сигнал о недопустимости использования «химического оружия на улицах Солсбери».

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