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Лондон рад антироссийским санкциям

Политика

Заявлено, что российское «безрассудство» не останется без ответа

Лондон, 9 августа 2018, 02:33 — REGNUM  Новые антироссийские санкции США справедливы, заявили в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Press Association.

Комментируя новые рестрикции, введенные Вашингтоном, британская сторона заявила, что Москве таким образом послан сигнал о том, что нельзя было использовать химическое оружие «на улицах Солсбери».

Действия Москвы, которую в Лондоне обвиняют в причастности к так называемому делу Скрипаля, названы провокационными. Заявлено, что российское «безрассудство» не останется без ответа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ввел новые санкции в отношении России: рестрикции начнут действовать, предположительно, с 22 августа. Введение санкций аргументируется применением химического оружия для отравления Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери (Великобритания).

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