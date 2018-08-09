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Фигуранты дела о покушении на Мадуро потеряли депутатский иммунитет

Политика

Два депутата теперь будут допрошены в суде

Каракас, 9 августа 2018, 02:14 — REGNUM  Два венесуэльских оппозиционера лишены депутатской неприкосновенности и смогут быть допрошены в суде по делу о покушении на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, сообщает Agence France-Presse.

Речь идет о Хуане Рекесенсе и Хулио Боргезе, первый из которых уже задержан венесуэльской разведкой. Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест второго оппозиционера.

Напомним, на Мадуро 4 августа было совершено покушение. В Боливарианской республике сейчас расследуется уголовное дело: подозреваются в организации покушения представители прозападной оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера

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Политическая жизнь Венесуэлы
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