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Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера

Политика

Его подозревают в причастности к покушению на президента

Каракас, 9 августа 2018, 01:56 — REGNUM  Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции Хулио Борхеса, заявил глава Национальной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, сообщает Excelsior.

Кабельо заявил, что Борхес подозревается в причастности к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в государственной измене. Также подчеркивается, что на Борхеса, который в течении нескольких месяцев находился за пределами Венесуэлы, уже дали показания несколько человек, арестованных по делу о покушении.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес назвал покушение на президента Николаса Мадуро фарсом и инсценировкой. По его мнению, видеосъемка атаки беспилотников была сфабрикована для того, чтобы устроить преследования и аресты оппозиции в стране.

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Политический кризис в Венесуэле
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