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Ассанжа вызвали в конгресс США

Политика

Его пригласил спецкомитет по разведке

Вашингтон, 9 августа 2018, 01:30 — REGNUM  Приглашение принять участие в слушаниях конгресса по делу о так называемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года направлено основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщил сайт в Twitter.

Уточняется, что Ассанжа пригласил спецкомитет по разведке американского конгресса. От него ждут показаний, которые опальный «свидетель» дал бы за закрытыми дверями. Соответствующее обращение Ассанжу адресовали Ричард Берр, председатель комитета, и Марк Уорнер, представитель американской Демпартии в комитете.

Напомним, американские СМИ продолжают распространять мифы о «руке Москвы» в выборах, на которых победил 45-й президент США Дональд Трамп. Вызов Ассанжа, который якобы «может принять участие в интервью», прозвучал на фоне его возможного выдворения с места политического убежища, которое делается под давлением Запада.

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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