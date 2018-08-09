Посольство – об обращении Британии в ОЗХО: Правды хочет Москва, не Лондон

Лондон, , 00:56 — REGNUM В настоящем расследовании, которое установило бы истину об инцидентах в британских городах Эймсбери и Солсбери, заинтересована только российская сторона — Британия же занята манипуляциями, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Комментируя обращение форин-офиса (британский МИД) в ОЗХО с просьбой помочь в расследовании инцидента в Эймсбери, российский дипломат заявил:

«В то же время мы заинтересованы в установлении истины по инциденту в Солсбери, содействовать расследованию которого официальный Лондон также пригласил ОЗХО. Наш подход предельно ясен — мы добиваемся правды и хотим знать, что произошло с нашими гражданами в Солсбери и где они сейчас находятся».

По словам дипломата, российская сторона так и не получила какого-либо содержательного ответа на вопрос о том, кто и как брал анализы крови у пострадавших в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Не ясно до сих пор, как этот процесс был официально оформлен, что за процедура отбора проб применялась и какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО.

И это не полный список вопросов, на которые Лондон просто не отвечает. Зато продолжает очернять Россию, хотя Москва сразу после случившегося в Солсбери предложила Лондону сотрудничать по пункту 2 статьи IX КЗХО. От совместного расследования британцы наотрез отказались.

«Процедура технической помощи по определению типа нервнопаралитического вещества, к которой в очередной раз прибегают британские власти, к сожалению, является нетранспарентной и свидетельствует об откровенных манипуляциях положениями КЗХО со стороны Лондона», — подытожил российский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа форин-офис обратился в ОЗХО с просьбой собрать образцы для анализа в рамках расследования инцидента в Эймсбери.

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