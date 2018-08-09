Задача на деление: судьба Каспийского моря может решиться 12 августа

Марат Шибутов, , 09:43 — REGNUM

12 августа в Актау состоится пятый саммит глав прикаспийских государств. Возможно, это будет самый важный саммит за всю историю их проведения с 2002 года. Почему это так, объясняю в своей статье.

История саммитов глав прикаспийских государств

Всего было проведено четыре саммита глав прикаспийских государств:

23−24 апреля 2002 года в Ашхабаде достигнута договоренность о дальнейшем продолжении встреч на высшем уровне, их формате и о том, что именно к ним будут готовиться важные документы.

16 октября 2007 года в Тегеране подписана Декларация по основным вопросам правового статуса Каспия, безопасности и стабильности на море, а также вопросам, связанным с позицией прикаспийских государств по отдельным аспектам международных отношений.

18 ноября 2010 года в Баку подписаны два документа — Совместное заявление президентов и Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. Совместное заявление подтверждает принципы Декларации и настаивает на завершении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, являясь рамочным документом, заложило правовую основу для взаимодействия прибрежных государств в обеспечении безопасности и борьбе с противоправной деятельностью на Каспии, закрепив основные области и формы сотрудничества. Кроме того, тогда был решен вопрос о ширине национальной зоны и о моратории на вылов осетровых.

29 сентября 2014 года в Астрахани — подписано Заявление об основных принципах, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность прибрежных государств на море. Кроме того, были подписаны Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море и Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря.

Надо понимать, что саммиты это публичная форма завершения многолетнего дипломатического процесса, где любой документ сначала обсуждается дипломатами, потом согласовывается правительствами и парламентами и уже потом выносится на общее подписание. Именно из-за этого такие большие промежутки между саммитами — они проводятся тогда, когда заканчивается очередной этап переговоров.

Почему так важна Конвенция о правовом статусе Каспийского моря?

В чём всегда была проблема правового статуса Каспийского моря, почему было столько разговоров насчет того, море это или озеро?

Тут вопрос в том, что вопрос статуса должен сразу дать окончательный ответ на вопросы:

Как делятся воды — где проходят разного рода границы? И для чего именно? Где можно строить искусственные сооружения в море? Какая вокруг них будет зона безопасности? Где и как можно прокладывать трубопроводы? Где и кому можно разрабатывать месторождения полезных ископаемых на шельфе? Как должен регулироваться сток на реках Каспийского бассейна?

Частично эти вопросы урегулированы сложившейся практикой и двусторонними соглашениями, вроде российско-казахстанских, но так, чтобы все прикаспийские государства определились с ответами на сложные вопросы в одном документе — такого не было. Между тем эти вопросы влияют на инвестиции и вообще на все планы освоения Каспия.

То, что сейчас все эти вопросы будут решены — это большой прогресс для взаимоотношений всех стран.

Что будет на пятом саммите?

10 августа в Актау пройдет подготовительное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Затем, 11 августа, пройдет совещание глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств.

Ну и 12 августа состоится сам саммит с подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Основное, что будет решено — это раздел дна согласно береговой линии стран, а не поровну, как это предлагали Иран и Туркмения. Устанавливаются территориальные воды каждого государства в 15 морских миль от берега, плюс будет еще рыболовная зона в 10 морских миль от территориальных вод, остальная акватория будет общей для транспорта и рыболовства.

Решается вопрос прокладки трубопроводов и кабелей через Каспийское море — для этого надо будет получать разрешения и проводить оценку воздействия на окружающую среду, в том числе и трансграничную. Кроме того, окончательно закрепляется принцип — «неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам».

Также будут подписаны следующие пятисторонние документы:

Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море (прилагается к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года) Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств на Каспийском море (прилагается к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года)

Почему подписание Конвенции стало возможным сейчас?

На мой взгляд, подписание Конвенции стало возможным благодаря двум факторам — корректировке прогнозов по запасам нефти и газа на шельфе Каспия и снижению цены на нефть с одновременным снижением на нее спроса.

Когда разведочное бурение выяснило, что многие перспективные геологические структуры пустые, плюс нефть стала стоить ниже 80 долларов за баррель, стало ясно, что никакого бума большой нефти не будет. А значит, и так переживать за разграничение дна уже так и не надо.

Зато теперь снова в приоритете биологические ресурсы и транспорт — их развитие и будет основными целями для прикаспийских стран. А сохранение природной среды в любом случае благородное дело, особенно если приносит прибыль.

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