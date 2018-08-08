Четверг, 9 Августа 2018 года
00:19:04 МСК

Российские десантники одержали победу в международном конкурсе

Политика

Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии ВДВ, которая дислоцируется на территории Псковской области

Российские десантники одержали победу в международном конкурсе
Иллюстрация: VK/ Армейские игры — 2018
Финальные заезды экипажей бронемашин в рамках конкурса «Десантный взвод»

Псков, 8 августа 2018, 23:49 — REGNUM  Российские десантники одержали победу по итогам всех четырёх этапов международного конкурса «Десантный взвод», который проходил на территории Псковской области в рамках Армейских международных игр. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, 8 августа российская команда показала лучший результат в эстафете на боевых машинах десанта (БМД), опередив китайских коллег на полкруга.

7 августа на полигоне Завеличье под Псковом десантники состязались в эстафете и в точности десантирования. Российские десантники показали лучшее время по итогам эстафеты (она включала в себя преодоление полосы препятствий и огневых рубежей, на которых военнослужащие соревновались в точности и скорости стрельбы из гранатомётов, пулемётов и автоматов). На втором месте была команда Китая, на третьем — десантники из Белоруссии. Также сборная России занялапервое место в точности десантирования. Команда Марокко в десантировании стала второй, Китай на третьем месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках IV Армейских международных игр, которые проводятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.

В международном конкурсе «Десантный взвод» принимают участие более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии ВДВ, которая дислоцируется в Псковской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить