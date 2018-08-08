К покушению на херсонскую чиновницу причастны силовики — генпрокурор

Киев, , 23:53 — REGNUM Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк могли организовать сотрудники правоохранительных органов. Такую информацию опубликовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Луценко опубликовал фотографию фрагмента документа, в котором сказано:

«Завершенное покушение на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е.В., которое совершено по заказу работников правоохранительных и государственных органов, при поддержке сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе государства»

Генпрокурор также отметил, что проведал Гандзюк в больнице и услышал её версии причин нападения.

Напомним, 31 июля 2018 года советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда своего дома. Женщина получила 30% ожогов тела и в данный момент лечится в Киеве.

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