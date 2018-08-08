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В секторе Газа авиация Израиля нанесла удары по 12 объектам палестинцев

Политика

Ранее израильские военные сообщили о 36 ракетах, выпущенных из сектора Газа по Израилю

В секторе Газа авиация Израиля нанесла удары по 12 объектам палестинцев
Иллюстрация:  U.S. Air Force
ВВС Израиля

Тель-Авив, 8 августа 2018, 23:36 — REGNUM  Боевые самолеты израильских ВВС нанесли удары по 12 объектам в секторе Газа, сообщает 8 августа пресс-служба армии обороны Израиля.

Воздушные удары объясняются необходимостью ответить на ракетный обстрел, произведенный с территории сектора Газа.

Уточняется, что целями для авиаударов стали «центральный логистический комплекс», мастерские по сборке ракет и цементный завод, обеспечивающий подземные туннели.

Ранее израильские военные заявили, что палестинцы выпустили по Израилю не менее 36 ракет, несколько из которых взорвались в городе Сдерот, ранив двух человек.

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