В секторе Газа авиация Израиля нанесла удары по 12 объектам палестинцев

Тель-Авив, 8 августа 2018, 23:36 — REGNUM Боевые самолеты израильских ВВС нанесли удары по 12 объектам в секторе Газа, сообщает 8 августа пресс-служба армии обороны Израиля.
Воздушные удары объясняются необходимостью ответить на ракетный обстрел, произведенный с территории сектора Газа.
Уточняется, что целями для авиаударов стали «центральный логистический комплекс», мастерские по сборке ракет и цементный завод, обеспечивающий подземные туннели.
Ранее израильские военные заявили, что палестинцы выпустили по Израилю не менее 36 ракет, несколько из которых взорвались в городе Сдерот, ранив двух человек.
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