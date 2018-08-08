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За «Новичка»! Госдеп заявил о новых антироссийских санкциях

Политика

Вашингтон загадочным образом установил причастность России к «отравлению Скрипалей»

За «Новичка»! Госдеп заявил о новых антироссийских санкциях
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Химическая атака

Вашингтон, 8 августа 2018, 23:13 — REGNUM  Внешнеполитическое ведомство США неведомым образом установило причастность России к «делу Скрипалей» и вводит ряд новых санкций против Москвы, сообщает 8 августа пресс-служба госдепартамента США.

Новые санкции, введенные США из-за «использования Россией химоружия в Солсбери», в чем госдеп нерушимо убежден, вступят в силу 22 августа.

При этом госдеп заявляет, что новые санкции вводятся против России из-за «использования нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери в нарушение международного права и Конвенции о запрете применения химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор власти Британии, устроившие международный скандал, обвинив Россию в химатаке в Солсбери, не обнаружили ни одного доказательства причастности России, не установили происхождение вещества, а все отравленные «боевым смертельным ядом» благополучно выжили без заметного ущерба для их здоровья.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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