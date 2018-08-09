Белоруссия: зачистка необандеровских СМИ — игра или стратегия?

Сергей Артёменко, , 10:03 — REGNUM

Офисы крупнейших белорусских негосударственных информационно-новостных электронных изданий Белоруссии 7 августа подверглись обыскам. Группы «силовиков» изымали документы, оформляли задержание сотрудников информационного портала TUT. BY и информационного агентства БелаПАН. «Белорусская ассоциация журналистов» сообщила о как минимум семи задержанных. Кроме того, обыску подверглось издательство «Белорусская наука».

Утром 7 августа Следственный комитет Белоруссии опубликовал специальное заявление, в котором сначала проинформировал о поводе визитов в офисы негосударственных изданий, а затем обновил публикацию и указал на трёх задержанных журналисток. Свои действия Следком мотивировал возбуждением по материалам проверки МВД уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса («Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда»).

Сотрудниками МВД в ходе проверки, согласно заявлению СК, «выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА»… В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия».

«Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков», — сообщил Следком.

Поддерживая официальную версию, 7 августа гендиректор агентства БелТА Ирина Акулович в комментарии русофобскому изданию «Наша нива» заявила: «Речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Названные вами лица (Золотова, Калтыгина, Коровенкова. — Ред.) денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и всё».

«К нам поступили сообщения от наших платных подписчиков, у которых были проблемы с авторизацией. Они написали письмо про эти проблемы. Понятно, что мы обратились в милицию, чтобы понять, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были найдены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался», — рассказала Акулович.

Акулович назвала конкретные фамилии виновных в «краже» — видимо, эту информацию ей «слили» спецслужбы из материалов оперативной разработки. Как и в случае с «делом регнумовцев», обращение в милицию было формальностью: «наезд» на крупнейшие новостные ресурсы готовился загодя, формальный повод мог быть любым.

Формальный повод выбрали неудачно: БелТА тоже не указывает издания и информагентства, материалы которых использует в своей деятельности, в том числе для наполнения новостной ленты. Распространяя лживую информацию по «делу регнумовцев», тенденциозно подбирая «чернуху» на российскую тематику, выступая как бы инициатором уголовного преследования непобедимых без административного ресурса конкурентов, государственное информационное агентство участвует в зачистке локального информационного пространства накануне важных политических событий.

Повода для обвинений в краже или воровстве не было бы вообще, если бы в Белоруссии обеспечивались равные права и условия деятельности государственных и негосударственных СМИ. Привилегии и монополизм госструктур, злоупотребление ими административным ресурсом — притча во языцех. Постоянное «закручивание гаек», в контексте которого следует рассматривать поправки в закон «О СМИ» и принятые до этого ужесточения правил, правомерно становится поводом для критики властей не только белорусским гражданским обществом, но и международным сообществом.

В отличие от «дела регнумовцев», на этот раз — на зачистку необандеровских СМИ — Европа отреагировала оперативно. Так, уже 7 августа официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хёльтген отреагировал на ситуацию и заявил: «Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства». От имени СЕ, который в своё время лишил Белоруссию статуса специального приглашённого за нарушения прав человека, Хёльтген призвал официальный Минск обеспечить оперативное и прозрачное расследование, а также «освободить всех арестованных журналистов».

В тот же день начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию, заявив: «Данное дело относится к компетенции Следственного комитета Республики Беларусь, который разместил соответствующие подробные комментарии. Не стоит искать какой-то другой подоплеки или «подводных камней» — ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси.

Насколько нам известно, речь идет о том, что фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации. Это сугубо правовой вопрос и сквозь эту призму его нужно рассматривать».

Затем в защиту фигурантов нового громкого уголовного дела, резонанс которого предсказуемо вышел за границы республики, выступила Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир констатировал, что «весьма непропорциональные меры, предпринятые правоохранительными органами в отношении двух независимых информационных агентств, вызывают серьёзную озабоченность по поводу уважения к независимым СМИ в Белоруссии».

«Призываю власти страны немедленно освободить всех задержанных журналистов и гарантировать, что СМИ смогут беспрепятственно продолжить свою работу», — сказано в заявлении Дезира.

Ожидаемо возвысил своё слово руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии международной организации «Репортёры без границ» Йоханн Бир. Он отметил, что происходящее в Белоруссии «трудно рассматривать иначе, как попытку запугивания ведущих независимых СМИ в период усиления преследования критически настроенных журналистов».

«Мы призываем белорусские власти разрешить этим журналистам работать свободно», — приводятся слова Бира в опубликованном 7 августа специальном заявлении авторитетной международной организации.

Основатель и собственник tut. by Юрий Зиссер сначала пытался проявлять лояльность к властям — видимо, надеясь на память о своих заслугах перед ними. Сначала он отмечал как «вежливо» работают люди в погонах, а с наступлением темного времени суток заявил, «что политическая подоплека дела стала очевидной». В отличие от коллег, он был оставлен на свободе и вызван на допрос в Следком, где 8 августа с адвокатом два часа давал объяснения. Представители других фигурантов уголовного дела предпочли отмолчаться.

Реакция СМИ на произошедшее выявила отсутствие журналистской солидарности в основе чего, по всей видимости, идеологический антагонизм. Не секрет, что августовские фигуранты «дела БелТА», как уже окрестили происходящее в СМИ, придерживались определённой идейной ориентации и откровенно поддерживали распространение идей национализма, на чём акцентировали внимание российские и белорусские издания.

Один из фигурантов резонансного уголовного «дела регнумовцев», так и не выданный Москвой на расправу местным властям Юрий Баранчик усмотрел в «деле БелТА» не только двойные стандарты, продемонстрированные ЕС и белорусскими СМИ, но также и удар по «клану Макея-Якубовича» в структуре белорусской власти. Роль бывшего главного редактора президентской газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича в нынешнем деле невооруженным глазом не просматривается. Впрочем, в позапрошлом году он с главой МИД Владимиром Макеем тоже предпочитал действовать непублично.

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«Дело БелТА» набирает обороты. Обыски продолжились 8 августа, география их расширилась. Белорусский медиаэксперт Павел Быковский сообщил, что и к нему пришли с ордером прокурора. Вскоре выяснилось, что белорусский медиаэксперт, корреспондент радиостанции «Немецкая волна» задержан.

Следственная группа обыскала офис популярного издания Realt. by: задержаны редактор сайта Владислав Кулецкий и три журналиста — то есть почти вся редакция, а также изъята компьютерная техника. В пригороде Минска вместе с женой задержан редактор Интернет-версии газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

СМИ публикуют новые адреса обысков и новые фамилии задержанных по резонансному уголовному делу. Очевидно, что спецслужбы решили пройтись широким неводом, захватив, между прочим, фирму «АйТиВи», которая занимается интеграцией медиаплатформ, программным обеспечением для интернет-телевидения, смартфонов и планшетов.

«Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский», — сказано в официальном сообщении Следкома Белоруссии, распространённом к вечеру 8 августа.

Представительство Евросоюза, в свою очередь, проинформировало о состоявшемся 8 августа демонстративном визите: «Глава представительства Европейского союза Андреа Викторин, посол Великобритании Фионна Гибб, посол Румынии Виорел Мосану и заместители глав посольств Литвы, Чехии и Швеции посетили офисы TUT. BY и БелаПАН, чтобы узнать больше про ситуацию с задержаниями их журналистов».

Чуть ранее на офис к Юрию Зиссеру прибыли американские дипломаты — исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Скотт Брэндон и экономический советник Кристофер Маккейб. Дипломатам ЕС и США было изложено видение произошедшего со стороны взятых в оборот белорусских негосударственных медиа.

Очевидно, визиты носили демонстративный характер и сами по себе были посланием официальному Минску. Ничего подобного МИД РФ в декабре 2016 года не демонстрировал. Наоборот: посол России в Белоруссии Александр Суриков подыграл властям республики. К этому же хору присоединилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин мог бы рассказать, чем были мотивированы действия российской дипломатии в том случае и почему Евросоюз не только вступился за своих в 2018 году.

Официальный Минск демонстрирует «соломоново решение» наказать и «западников». Репрессии в отношении ИА REGNUM и других российских информагентств провалились и привели к незапланированному результату. Заблокировать российские СМИ в Белоруссии не удалось, поэтому отыгрались на троих белорусских публицистах. При этом было продемонстрировано дно, на котором находится не только государственная судебная экспертиза Белоруссии, но и уровень правосознания «правоохранителей». Поэтому, наряду с демонстрацией жестокости подсудимым и оставшимся на свободе публицистам власти заодно, избавились от профнепригодных исполнителей.

Так называемый суд над регнумовцами преподнёс достаточно уроков. Уже сейчас видно, что они учтены при организации процесса по «делу БелТА». Для репрессии избрана относительно «мягкая» статья УК, задержанных отпускают по домам. Продемонстрирован отказ от торговли политическими заложниками.

Властям Белоруссии удалось привлечь внимание западных друзей и партнёров, напомнить об актуальной повестке дня. Например, об 1,5 млрд евро по неоформленному проекту «Хельсинки-2». Главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, который отстаивает жёсткую позицию официального Минска по решению проблемы визового режима с Евросоюзом, представилась возможность продемонстрировать уступку по другим вопросам, «представляющим взаимный интерес».

Кроме того, на фоне отсутствия событий «дело TUT. BY и БелаПАН» отвлечёт внимание от других, не очень приятных чиновникам тем, коими в летнее затишье стали серия нападений с избиением сторонника общерусского единства Сергея Лановенко, прямые призывы физически устранять политических оппонентов местных националистов, а также назначение послом России в Белоруссии Михаила Бабича.

«Дело регнумовцев», «дело БелТА», ранее отмеченные «Репортёрами без границ» и другими международными организациями факты указывают на усиление тенденций тоталитаризма в белорусском обществе. Очевидно, в Белоруссии опасно свободно выражать мнение, свобода слова декларируется без возможности реализовать её на практике. Журналистика в этой постсоветской республике, которую власти позиционируют как «центр Европы», стала не менее опасной профессией, чем в среднеазиатском регионе.

Происходящее сейчас в Белоруссии — не только созданная властями проблема белорусов. Союзное государство Белоруссии и России ещё не упразднено. Евросоюзу тоже не всё равно, как себя ведёт «восточный партнёр», желающий подписать с Брюсселем базовое соглашение о сотрудничестве. Никому не нужен странный беспокойный сосед, от которого в любой момент можно ждать чего угодно.