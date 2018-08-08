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Донбасс — это Украина, поэтому уголь из ДНР вне санкций — Польша

Политика

Польский министр прокомментировал крупные поставки угля из Донбасса

Донбасс — это Украина, поэтому уголь из ДНР вне санкций — Польша
Иллюстрация: Mos.ru
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Варшава, 8 августа 2018, 23:19 — REGNUM  Импорт угля из ДНР не представляет угрозы для энергетической безопасности Польши, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский 8 августа, сообщило издание Tvn24.

Министр также подтвердил, что польские спецслужбы осведомлены о ситуации с поставками угля из ДНР.

По данным издания, в 2018 году Польша импортировала из Донбасса 100 тыс. тонн антрацита.

Ранее МИД Польши заявил, что поскольку уголь поступает с территории Украины, то на него не распространяются санкции, в отличие от товаров из Крыма.

«Польская принципиальность, как и польская верность союзникам — непреходящая ценность для всего региона», — прокомментировал новость украинский политолог Дмитрий Джангиров.

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Украина и Польша
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