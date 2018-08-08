Донбасс — это Украина, поэтому уголь из ДНР вне санкций — Польша

Варшава, , 23:19 — REGNUM Импорт угля из ДНР не представляет угрозы для энергетической безопасности Польши, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский 8 августа, сообщило издание Tvn24.

Министр также подтвердил, что польские спецслужбы осведомлены о ситуации с поставками угля из ДНР.

По данным издания, в 2018 году Польша импортировала из Донбасса 100 тыс. тонн антрацита.

Ранее МИД Польши заявил, что поскольку уголь поступает с территории Украины, то на него не распространяются санкции, в отличие от товаров из Крыма.

«Польская принципиальность, как и польская верность союзникам — непреходящая ценность для всего региона», — прокомментировал новость украинский политолог Дмитрий Джангиров.

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