В псковских муниципалитетах создали рабочие группы по содействию избиркомам

Псков, , 22:34 — REGNUM В муниципалитетах Псковской области созданы рабочие группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, подобные группы появились во всех 24 районах области и двух крупных городах — Пскове и Великих Луках.

Вопрос функционирования этих рабочих групп обсуждался сегодня, 8 августа, на заседании оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний в регионе, которое провёл вице-губернатор Николай Цветков.

В целях безопасности на избирательных участках региона будут установлены камеры видеонаблюдения — по договорённости с руководством ПАО «Ростелеком». А в сам день голосования пройдут культурно-массовые, спортивные мероприятия, а также ярмарочная торговля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Псковской области пройдут выборы губернатора, довыборы депутата Псковского областного собрания, а также выборы в органы местного самоуправления, в том числе глав девяти районов.