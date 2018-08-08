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С барского плеча: Президент Порошенко подарил сыну деньги и часть дома

Политика

О сделке узнали из электронной декларации

С барского плеча: Президент Порошенко подарил сыну деньги и часть дома
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 8 августа 2018, 21:49 — REGNUM  Народный депутат Украины Алексей Порошенко 7 августа получил в подарок от своего отца и президента страны Петра Порошенко часть жилого дома и сумму, эквивалентную более 2,5 млн рублей, сказано в электронной декларации политика.

Ранее дом в деревне Козин под Киевом полностью принадлежал Петру Порошенко. Он стоит более 70 млн рублей.

Напомним, в 2015 году имение Порошенко площадью 3,3 га сняли на видео при помощи квадрокоптера. На территории обнаружили два больших дома и частную церковь.

Напомним, по официальным данным в 2017 году доход Петра Порошенко составил около $620 тыс.

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