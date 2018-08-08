Узбекистан занял второе место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Астана, , 21:06 — REGNUM Военнослужащие Узбекистана и Белоруссии заняли второе место на Армейских международных играх в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который прошел на полигоне Гвардейский на юге Казахстана, сообщили 8 августа в пресс-центре «АрМИ-2018».

В финальном этапе конкурса вместо четырех команд участие приняли шесть. Такое решение было вынесено судейской коллегией. Первое место заняли артиллеристы из Казахстана. Третье место разделили военнослужащие России и Азербайджана. В конкурсе также принимала участие команда Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа военнослужащие из Узбекистана заняли третье место в конкурсе «Мастер-оружейник» Армейских международных игр. Состязания прошли на полигоне «Учебный» в Пензенской области. Первое место взяли хозяева соревнований, на втором месте оказалась сборная Казахстан.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан занял второе место в спартакиаде военнослужащих СНГ