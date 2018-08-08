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Эксперты прокомментировали свежие рейтинги кандидатов в президенты Украины

Политика

Свежие данные о предпочтении граждан Украины опубликовала социологическая группа «Рейтинг»

Эксперты прокомментировали свежие рейтинги кандидатов в президенты Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Киев, 8 августа 2018, 20:30 — REGNUM  Украинский избиратель не видит связи между голосованием и победой того или иного кандидата, заявила политический эксперт Елена Дьяченко 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Такой избиратель вполне может поверить в какую угодно ложь из телевизора, даже в победу не очень, мягко говоря, всеми любимого кандидата с 5%-ным рейтингом», — считает Дьяченко.

По мнению эксперта, избиратели уверены, что решение о победе того или иного кандидата определяется договоренностями в высших слоях украинского общества, а не на избирательных участках.

Директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник сравнил президентские рейтинги украинских кандидатов с ситуацией на фронтах Первой мировой войны:

«Ожесточенные бои локального значения; стояние на месте всех ключевых игроков и деградация кандидатов от власти; глубочайшая электоральная фрагментированность, усталость, апатия, распространяющаяся на власть и оппозицию, новое и старое; понимание того, что все будет решаться за счет не определившихся и на финишных рывках», — такие основные особенности украинской избирательной кампании выделил политолог.

Согласно опубликованным данным, в президентской гонке лидирует Юлия Тимошенко с 18% рейтинга. Все остальные кандидаты, включая действующего президента Украины Петра Порошенко, набирают 5−8% голосов. При этом 17,7% тех, кто собирается голосовать на выборах, уверены, что новым президентом станет Тимошенко, а 14% думают, что победит Порошенко, даже несмотря на его малый рейтинг.

Напомним, 7 августа Петр Порошенко внезапно обеспокоился «российским вмешательством» в украинские выборы и поручил совету национальной безопасности и обороны (СНБО) готовиться противодействовать такому вмешательству.

Читайте подробнее: Порошенко обеспокоился «вмешательством» России в украинские выборы

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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