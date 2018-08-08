Среда, 8 Августа 2018 года
21:19:13 МСК

В Астане повысилась текучесть кадров на государственной службе

Политика

Показатель сменяемости чиновников включен в программу развития Астаны на 2016–2020 годы

В Астане повысилась текучесть кадров на государственной службе
Уход

Астана, 8 августа 2018, 20:19 — REGNUM  С начала 2018 года текучесть кадров государственных органов Астаны превысила годовой показатель, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя управления государственной службы астанинского департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Романа Кима.

По его словам, показатель сменяемости чиновников включен в программу развития Астаны на 2016−2020 годы и контролируется администрацией президента Казахстана. За первые шесть месяцев из аппарата акимата (администрации) Астаны ушли четыре человека, что составляет 4,4%.

Отметим, нормативный показатель чистой сменяемости, когда человек не переходит в другое ведомство, а совсем уходит с государственной службы, в Казахстане не должен превышать 6% в год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане чиновникам увеличат обеденный перерыв для занятия спортом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить