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Путин: ракетно-космическую отрасль России надо вывести на новый уровень

Политика

Путин подчеркнул, что космическая отрасль имеет приоритетное значение для страны

Путин: ракетно-космическую отрасль России надо вывести на новый уровень
Иллюстрация: Kremlin.ru
Путин в павильоне «Космос» на ВДНХ

Москва, 8 августа 2018, 19:42 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность заслушать доклад по развитию ракетно-космической отрасли страны. Об этом он заявил сегодня, 8 августа, на совещании.

Российский лидер отметил, что некоторое время назад он дал ряд поручений правительству России и «Роскосмосу». Эти поручения касались наращивания российской орбитальной группировки, а также создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая должна будет стартовать с космодрома «Восточный».

"Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что у России есть все необходимые составляющие для реализации этих проектов, в частности конструкторский, инженерный и технический потенциалы.

Путин также отметил, что российской космической отрасли нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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