НАТО – не панацея. Украине надо разместить военные базы США — эксперт

Киев, , 19:19 — REGNUM Украине не обязательно вступать в НАТО, чтобы получить защиту от России. Киеву достаточно разместить на своей территории военные базы США. Об этом 8 августа в эфире телеканала «5 канал» заявил эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

«У нас есть конфликт, у нас — у Молдовы, Украины и Грузии есть территориальные претензии с Российской Федерацией. Это, безусловно, большое препятствие. Но если мы в целом говорим о НАТО как о панацее, то я бы так ситуацию не рассматривал. Я бы привел примеры стран, которые по географическим и другим причинам не являются членами НАТО — Япония, Южная Корея, Бахрейн, Катар. Там есть американские базы и там нет конфликтов с соседями, потому что никто не будет нападать на страну, у которой стоят базы стран НАТО», — сказал Гончарук.

Он призвал Киев «заинтересовать страны НАТО в защите территориальной целостности Украины».

«Вопрос нашей национальной безопасности нужно рассматривать в рамках разных сценариев. НАТО — это один из сценариев… Если бы странам НАТО было что тут защищать, в первую очередь свои экономические интересы, мы бы уже были в НАТО. Но они же не придут сюда защищать предприятия украинских олигархов… Ни все украинцы хотят защищать Украину, почему же те страны должны защищать Украину?» — задался вопросом Гончарук.

По его словам, Украине для эффективной военной защиты нужно выстроить мощную экономику.

«Что важно в рамках военного сотрудничества с НАТО? Это — военная помощь. Необязательно иметь открытый военный конфликт, но если есть абсолютно современное вооружение, то есть высокая вероятность того, что никто не захочет иметь с Украиной какой-то конфликт. Мы выходим на рынки. Нам готова помогать Канада, США. Конечно, это все не бесплатно… Одна установка ПТРК «Джавелин» с шестью ракетами, которые сегодня завезли в Украину, стоит 1,3 млн долл. Мы должны понимать цену вопроса… Поэтому если мы хотим защищаться, нам нужна сильная экономика, чтобы мы могли закупать это вооружение», — подытожил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на саммите Украина-Грузия-НАТО президент Петр Порошенко заявил, что ни одна страна не может запретить Украине вступить в НАТО.

«Ни одна другая страна мира не может запретить украинскому или грузинскому народу принять решение вступить в НАТО! Что изменилось? В 2013 году лишь 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. Знаете, кто это сделал, кто объединил украинскую нацию? Путин объединил! Путин сделал нас проевропейскими и более ответственными за будущее нашей страны! Он вынудил нас продвигаться к членству в НАТО и мы услышали сегодня от членов НАТО, что будущее Украины — это членство в НАТО», — сказал Порошенко.

Напомним, в марте 2018 года Североатлантический альянс признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, а также предоставил ей статус «страны-аспиранта».