Главы Турции и Узбекистана обсудили развитие двусторонних отношений

Ташкент, , 19:18 — REGNUM Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора отметили высокую динамику двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, сообщили 8 августа в пресс-службы главы Узбекистана.

В ходе переговоров главы государств отметили также, что между странами расширяется торгово-экономическое сотрудничество — за первую половину 2018 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мирзиёев и Эрдоган также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент Узбекистана ратифицировал соглашение между правительствами Узбекистана и Турции об экстрадиции. Документ обеспечивает принцип неизбежности наказания за совершенное преступление.

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