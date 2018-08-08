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Главы Турции и Узбекистана обсудили развитие двусторонних отношений

Политика

Обсуждение прошло в ходе телефонного разговора

Главы Турции и Узбекистана обсудили развитие двусторонних отношений
Иллюстрация: Darakchi.uz
Узбекистан и Турция

Ташкент, 8 августа 2018, 19:18 — REGNUM  Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора отметили высокую динамику двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, сообщили 8 августа в пресс-службы главы Узбекистана.

В ходе переговоров главы государств отметили также, что между странами расширяется торгово-экономическое сотрудничество — за первую половину 2018 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мирзиёев и Эрдоган также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент Узбекистана ратифицировал соглашение между правительствами Узбекистана и Турции об экстрадиции. Документ обеспечивает принцип неизбежности наказания за совершенное преступление.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан ратифицировал соглашение с Турцией об экстрадиции

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Узбекско-турецкие отношения
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