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Шхагошев: США причисляют РФ к спонсорам терроризма из-за боязни

Политика

Акт обсуждается в США

Шхагошев: США причисляют РФ к спонсорам терроризма из-за боязни
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Оппозиция. Доллар. США

Москва, 8 августа 2018, 18:09 — REGNUM  США причисляют РФ к «спонсорам терроризма» из-за боязни к разоблачению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«В современной истории США являются архитекторами международных террористических организаций, начиная от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заканчивая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их предложение о том, чтобы записать нашу страну в «спонсоры терроризма», — это не что иное, как боязнь к разоблачению», — заявил Шхагошев.

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций, среди авторов — член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора. Документ носит название «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».

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