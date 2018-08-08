Шхагошев: США причисляют РФ к спонсорам терроризма из-за боязни

Москва, , 18:09 — REGNUM США причисляют РФ к «спонсорам терроризма» из-за боязни к разоблачению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«В современной истории США являются архитекторами международных террористических организаций, начиная от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заканчивая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их предложение о том, чтобы записать нашу страну в «спонсоры терроризма», — это не что иное, как боязнь к разоблачению», — заявил Шхагошев.

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций, среди авторов — член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора. Документ носит название «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».

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