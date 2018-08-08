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Узбекистан и Индонезия создали общество дружбы

Политика

Создание общества было приурочено к празднованию 37-й годовщины университета Гунадарма

Узбекистан и Индонезия создали общество дружбы
Иллюстрация: Gunadarma.ac.id
Университет Гунадарма

Джакарта, 8 августа 2018, 18:33 — REGNUM  В Джакарте создано общество индонезийско-узбекской дружбы, которое будет укреплять отношения между странами в сфере туризма, науки, культуры и искусства, сообщает 8 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на посольство Узбекистана в Индонезии.

В создании общества приняли участие ассоциация вузов Индонезии, университет Гунадарма и ряд коммерческих организаций. Создание общества было приурочено к празднованию 37-й годовщины университета Гунадарма.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля представители ассоциации производителей каучука Индонезии Gapkindo выразили заинтересованность в экспорте своей продукции в Узбекистан, который может стать «хабом» по реэкспорту этого товара в страны СНГ.

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Политическая жизнь Узбекистана
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