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USAID открыл в Узбекистане демонстрационный яблоневый сад

Политика

Центр создан при содействии корейского агентства по международному сотрудничеству

USAID открыл в Узбекистане демонстрационный яблоневый сад
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Рональд Рейган билдинг. USAID

Ташкент, 8 августа 2018, 18:21 — REGNUM  В центре «Агроинновация» в Ташкентской области при содействии агентства США по международному развитию (USAID) был открыт демонстрационный яблоневый сад, сообщили 8 августа в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

Планируется, что в центре «Агроинновация» будет проходить подготовка специалистов по садоводству, включая производство, хранение и переработку фруктов и овощей. Отмечается, что центр создан при содействии корейского агентства по международному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство юстиции Узбекистана и USAID подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны разработают совместные проекты в области реформирования судебно-правовой системы.

Читайте ранее в этом сюжете: USAID поможет Узбекистану реформировать судебно-правовую систему

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Политическая жизнь Узбекистана
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