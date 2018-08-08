Среда, 8 Августа 2018 года
18:03:45 МСК

Сенатор США заявил о передаче письма Трампа в администрацию президента РФ

Политика

Сенатор Пол ранее участвовал во встрече с депутатами российской Государственной думы

Сенатор США заявил о передаче письма Трампа в администрацию президента РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Вашингтон, 8 августа 2018, 17:37 — REGNUM  В администрацию президента России передано письмо от президента США Дональда Трампа, сообщил 8 августа член американского сената Рэнд Пол на своей странице в Twitter.

Сенатор уточняет, что в этом письме указана важность взаимодействия двух стран в разных сферах, таких как борьба стерроризмом, диалог законодателей и культурный обмен.

Напомним, ранее сенатор Пол встречался с депутатами Государственной думы РФ и заявил им, что президент США Трамп не имеет возможности углублять взаимодействие и диалог с Россией, так как у него «связаны руки».

Читайте ранее в этом сюжете: В вопросе «спонсорства терроризма» РФ в Госдуме рассчитывают на Европу

Читайте развитие сюжета: Дмитрий Песков: Письмо Трампа получено, но пока не прочитано

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить