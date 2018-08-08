Сенатор США заявил о передаче письма Трампа в администрацию президента РФ

Вашингтон, , 17:37 — REGNUM В администрацию президента России передано письмо от президента США Дональда Трампа, сообщил 8 августа член американского сената Рэнд Пол на своей странице в Twitter.

Сенатор уточняет, что в этом письме указана важность взаимодействия двух стран в разных сферах, таких как борьба стерроризмом, диалог законодателей и культурный обмен.

Напомним, ранее сенатор Пол встречался с депутатами Государственной думы РФ и заявил им, что президент США Трамп не имеет возможности углублять взаимодействие и диалог с Россией, так как у него «связаны руки».

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