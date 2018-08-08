Командование ВМС Украины признало, что паритета с РФ в Черном море не будет

Киев, , 17:37 — REGNUM Командование военно-морских сил Украины обнародовало стратегию развития украинского военно-морского флота. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 8 августа, на официальной странице ВМС Украины в американской социальной сети Facebook.

В данной стратегии руководство ВМС Украины признает, что украинскому флоту никогда не достичь военного паритета с российским Черноморским флотом. Но при этом в стратегии утверждается, что Украине это вовсе и не нужно.

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом России, но этого и не требуется, чтобы остановить агрессию России на море. Для этого необходим небольшой, но эффективный флот», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Украина создает сбалансированные ВМС, «которые будут способы выполнять все задачи». Уточняется, что на первом этапе это будет прибрежный флот, на втором — москитный (быстрые и маневренные корабли), а на третьем — сбалансированный.

На какие средства будет создан этот эффективный украинский флот, не уточняется.