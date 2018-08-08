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Назарбаев назначил врио секретаря Совета безопасности республики

Политика

Врио секретаря Совбеза стал первый заместитель секретаря Марат Шайхутдинов

Назарбаев назначил врио секретаря Совета безопасности республики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Астана, 8 августа 2018, 17:48 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении врио секретаря Совета безопасности республики Марата Шайхутдинова, сообщили 8 августа в пресс-службе главы государства.

Шайхутдинов занимает должность первого заместителя секретаря Совбеза Казахстана с 2015 года. С 2009 по 2015 год был заместителем секретаря Совета безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Конституционный суд Казахстана признал закон «О Совете безопасности Казахстана» соответствующим конституции. В рамках этого закона действующий председатель Совбеза и глава государства получил пожизненное право возглавлять эту структуру.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе признали законным

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Политическая жизнь Казахстана
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