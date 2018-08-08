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Посол Казахстана в Пакистане назначен послом в Бангладеш

Политика

Посол будет совмещать две должности

Посол Казахстана в Пакистане назначен послом в Бангладеш
haitham alfalah
Два стула

Астана, 8 августа 2018, 20:15 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении послом Бангладеша Барлыбай Садыкова, сообщили 8 августа в пресс-службе главы государства.

Садыков является действующим послом Казахстана в Пакистане. Он будет совмещать эти должности.

Напомним, указом президента Казахстана Садыков был назначен посолом в Пакистане в конце января 2018 года. До своего назначения он занимал должность заместителя постоянного представителя Казахстана при ООН.

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Политическая жизнь Казахстана
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