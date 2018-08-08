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В сирийском Африне уничтожен еще один лидер протурецких боевиков

Политика

Операция «Оливковый гнев» продолжается

В сирийском Африне уничтожен еще один лидер протурецких боевиков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Африн, Сирия, 8 августа 2018, 17:08 — REGNUM  Полевой командир, воюющий под эгидой турецкой коалиции, был найден мертвым после того, как его похитили два дня назад.

Омар Кендра, полевой командир Бригады 51, был найден казненным с пулей в голове всего через два дня после его таинственного исчезновения в сирийском городе Африн.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Однако протурецкие боевики сразу же обвинили в этом курдские отряды Народных защитников.

Кантон Африн сирийской провинции Алеппо перешел в руки турецких военных и подконтрольных им боевиков Свободной сирийской армии в марте 2018 года в ходе военной операции «Оливковая ветвь».

В настоящее время в кантоне развернулось партизанское движение. Курдские отряды Народных защитников объявили операцию «Оливковый гнев». Она проводится против высокопоставленных командиров Свободной сирийской армии.

Следует отметить, что в ходе карательных операций на территории кантона Африн протурецкие боевики уничтожают имущество и сельхозугодья курдского населения, в том числе, и плантации оливковых деревьев.

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Война в Сирии
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