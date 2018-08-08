Следы от ликвидации сирийского ученого-ракетчика ведут к Моссаду

Дамаск, , 16:50 — REGNUM Американская газета The New York Times опубликовала статью об убийстве видного сирийского ученого Азиза Асбара. Ссылаясь на анонимный источник в ближневосточных спецслужбах, издание сообщает о причастности к этой ликвидации израильской спецслужбы Моссад.

Азиз Асбар был одним из ведущих сирийских ученых, работающих над созданием арсенала высокоточных и дальнобойных ракет. По информации газеты, Асбар возглавлял секретное подразделение под названием «Сектор-4» и много работал над строительством подземного оружейного завода взамен разрушенного Израилем в прошлом году.

В сентябре прошлого года Тель-Авив атаковал и уничтожил оружейный завод в Масиаф, где Азиз Асбар был руководителем. Этим летом иранцы начали восстанавливать его, но на этот раз под землей. В то же время производственное оборудование перевезли для хранения в другое место. Но Израиль уничтожил большую часть из этого ракетным ударом 23 июля.

Ученый был вхож в президентский дворец в Дамаске и общался с высокопоставленными иранскими руководителями, в частности, с командующим Корпусом стражей исламской революции.

По словам сотрудника ближневосточной разведки, Моссад долгое время отслеживал Азиза Асбара. По его мнению, Израиль хотел убить ученого из-за заметной роли, которую он сыграл в сирийской ракетной программе еще до начала нынешнего гражданского конфликта в Сирии.

ИА REGNUM ранее сообщало о ликвидации этого видного сирийского ученого в результате подрыва фугаса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидирован сирийский ученый, занимавшийся ракетной программой