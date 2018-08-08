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На границе Индии и Мьянмы открылись контрольно-пропускные пункты

Политика

Открытие международных контрольно-пропускных пунктов на границе Индии и Мьянмы станет важным шагом для укрепления отношений между Индией и АСЕАН

Нью-Дели, 8 августа 2018, 17:12 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», Индия и Мьянма открыли международные контрольно-пропускные пункты на участке границы между индийским штатом Манипур и округом Сикайн в Мьянме, а также между индийским штатом Мизорам и штатом Чин в Мьянме.

Посол Индии в Мьянме Викрам Мисри заявил, что день открытия контрольно-пропускных пунктов является знаменательным не только для двусторонних отношений между Индией и Мьянмой, но и для отношений Индии с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). По его словам, пограничное сотрудничество с Мьянмой является важной составляющей политики премьер-министра Нарендры Моди «Act East».

Решение об открытии контрольно-пропускных пунктов были принято после того, как представители двух стран совместно изучили заявления в некоторых СМИ о том, что последние беспорядке в штате Манипур были вызваны слухами о перемещении пограничной линии вглубь территории Индии.

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