На границе Индии и Мьянмы открылись контрольно-пропускные пункты

Нью-Дели, , 17:12 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», Индия и Мьянма открыли международные контрольно-пропускные пункты на участке границы между индийским штатом Манипур и округом Сикайн в Мьянме, а также между индийским штатом Мизорам и штатом Чин в Мьянме.

Посол Индии в Мьянме Викрам Мисри заявил, что день открытия контрольно-пропускных пунктов является знаменательным не только для двусторонних отношений между Индией и Мьянмой, но и для отношений Индии с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). По его словам, пограничное сотрудничество с Мьянмой является важной составляющей политики премьер-министра Нарендры Моди «Act East».

Решение об открытии контрольно-пропускных пунктов были принято после того, как представители двух стран совместно изучили заявления в некоторых СМИ о том, что последние беспорядке в штате Манипур были вызваны слухами о перемещении пограничной линии вглубь территории Индии.