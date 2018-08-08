Свердловское управление ГИБДД возглавил москвич Алексей Кисляков

Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM Управление ГИБДД по Свердловской области возглавил новый руководитель. Им стал Алексей Кисляков, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.

На место, которое до апреля в течение почти 13 лет занимал Юрий Дёмин, Кисляков был назначен приказом от 1 августа. А 8-го встретился с личным составом.

Кисляков — уроженец Москвы, родился в 1975 году. С 1998 года работал в ГУВД Москвы, а с 2011-го — в центральном аппарате Министерства внутренних дел. Женат. Имеет дочь. Также у него два высших образования и несколько ведомственных наград.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловское управление ГИБДД возглавит москвич?

Читайте развитие сюжета: Новый глава свердловского управления ГИБДД поставил подчинённым задачи