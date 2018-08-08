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Латвия боится, что Россия использует случайный пуск ракеты над Эстонией

Политика

Москва может на примере этого инцидента напоминать об опасности приближения баз НАТО к российским границам

Рига, 8 августа 2018, 16:33 — REGNUM  Латвия опасается, что Россия воспользуется инцидентом с нештатным пуском ракеты над Эстонией для политических заявлений об опасности размещения войск НАТО у российских границ, заявил 8 августа латвийский президент Раймонд Вейонис.

Он пояснил, что Латвию всё-таки проинформировали об ошибочном пуске боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

Поиски потерянной ракеты продолжаются, ее состояние до сих пор не выяснено.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 над южной частью Эстонии ошибочно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

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