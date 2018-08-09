Латинский патриархат Иерусалима раскритиковал новый закон Израиля

Ватикан, , 06:45 — REGNUM Критику в адрес принятого парламентом Израиля конституционного закона о еврейском характере государства высказал латинский патриархат Иерусалима. Как обсуждает это событие католическое издание Terrasanta.net (Милан, Италия), пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Новый закон, подчеркивает патриархат в своем заявлении, «не предусматривает конституционной гарантии обеспечения прав коренных народов и других меньшинств, проживающих в стране», а «палестинские граждане Израиля, которые составляют 20%, по-прежнему полностью игнорируются… Даже если этот акт не будет иметь конкретных последствий, он посылает однозначный сигнал палестинским гражданам Израиля, говоря им, что у них нет дома в этой стране».

Кроме того, как указывает издание, делегация друзов — этнически-религиозной арабоязычной группы, вполне лояльной к властям стран обитания — встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Численность друзов в Израиле составляет порядка 136 тысяч человек, из них многие служат в вооруженных силах и силах безопасности, есть представитель в правительстве — министр связи Израиля Аюб Кара. Последний вместе с духовным лидером друзов Муафаком Тарифом на встрече с Нетаньяху попросил внести поправки в закон, который друзы называют «проблематичным». Нетаньяху дал обещание рассмотреть данный вопрос специально созданной рабочей группой.

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