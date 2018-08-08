Прежний гендиректор «Узбектелекома» вернулся на свою должность

Ташкент, , 17:02 — REGNUM Генеральным директором крупнейшего оператора телекоммуникацийУзбекистана «Узбектелеком» назначен его бывший руководитель Шухрат Кадиров, сообщили 8 августа в пресс-службе компании.

Прежний генеральный директор «Узбектелекома» Фарход Розиев, возглавлявший компанию с марта по август 2018 года, стал коммерческим директором. Кроме того, директором по проектному развитию и инновациям стал Жамол Максудов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Фарход Розиев был назначен генеральным директором «Узбектелекома». Ранее он занимал должность директора филиала «Uzmobile». Розиев сменил на этом посту Шухрата Кадирова.

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