Интернет-издание «Медиапарт» разоблачает главу аппарата Макрона

Париж, , 16:21 — REGNUM «Медиапарт», независимое французское интернет-издание, известное своими политическими расследованиями, разоблачает генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, сообщает Europe1.

Издание подозревает Алексиса Колера в конфликте интересов. В 2010—2011 годах Алексис Колер утвердил контракты между частной судоходной компанией MSC, возглавляемой двоюродным братом его матери, и портом Гавр в то время, когда Алексис Колер был членом наблюдательного совета.

С 2010 по 2012 год Алексис Колер был председателем государственного совета вместе с мэром города Гавр, нынешним премьер-министром Эдуардом Филиппом. На встречах в сентябре 2010 и 2011 годах Алексис Колер выступил и проголосовал за будущие контракты между судоходной компанией и крупным французским портом в городе Гавр на севере Франции.

Напомним, что в июне 2018 года антикоррупционная ассоциация обвинила Алексиса Колера в тесных связях с судоходной компанией MSC.