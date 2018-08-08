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ООН призывает Мьянму к скорейшим мерам по улучшению жизни в штате Ракхайн

Политика

УВКБ и ПРООН готовы оказывать властям Мьянмы необходимую поддержку в этих усилиях

Нью-Йорк, США, 8 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Организация Объединённых Наций призывает власти Мьянмы улучшить условия проживания в штате Ракхайн. Об этом говорится в распространённом 8 августа совместном заявлении Управления ООН по делам беженцев и Программы развития ООН.

В заявлении отмечено, что за два месяца, прошедших с момента подписания правительством Мьянмы меморандума о сотрудничестве с агентствами ООН для добровольного возвращения беженцев народности рохинджа, властями страны был предпринят ряд позитивных шагов.

В частности, была сформирована трёхсторонняя рабочая группа и руководству УВКБ и ПРООН в начале июля был предоставлен доступ в штат Ракхайн.

Тем не менее в ООН отмечают необходимость «устойчивого прогресса» по ключевым направлениям, обозначенным в меморандуме. Речь идёт о предоставлении властями Мьянмы полного доступа в штат Ракхайн, обеспечении свободы передвижения для всех сообществ, а также принятии мер по устранению ключевых причин кризиса.

Отмечается, что УВКБ и ПРООН готовы оказывать властям Мьянмы всю необходимую поддержку в усилиях по улучшению условий проживания в Ракхайне и могут направить в этот регион своих представителей для оценки нужд местного населения и разработки проектов по скорейшему развитию населённых пунктов.

Напомним, в августе 2017 года в Мьянме началось кровопролитное столкновение между боевиками «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками. Действия правительственных сил привели к массовому бегству рохинджа в соседний Бангладеш.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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