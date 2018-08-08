В Японии скончался губернатор Окинавы Такэси Онага

Токио, , 16:00 — REGNUM Губернатор Окинавы Такэси Онага, активно добивавшийся вывода американских военных в острова и переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма за пределы префектуры, скончался в возрасте 67 лет. Об этом 8 августа сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на источники в местной администрации.

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Причиной смерти политика стала продолжительная болезнь. Уточняется, что в 2017 году у Онаги врачи диагностировали рак поджелудочной железы. Весной 2018 года губернатор перенёс тяжелую операцию. Пока исполнять обязанности главы префектуры будет его заместитель Киитиро Дзяхану.

Как сообщало ИА REGNUM, противник размещения в префектуре Окинава американских военных баз губернатор префектуры Окинава Такэси Онага в июне 2018 года в очередной раз заявил, что присутствие американских военных на острове чрезмерно, оно не способствует снижению напряжённости в регионе и обременяет местных жителей. Он также подчеркнул, что, хотя площадь префектуры — лишь около 0,6% общей территории Японии, на острове находится более 70% площади всех американских военных объектов в стране. Также Онага был настроен добиваться вывода военного контингента США всеми средствами, имеющимися в рамках полномочий губернатора.